McDonald’s закрывает рестораны в Ирландии и Великобритании

Рестораны раздадут оставшуюся еду с помощью местных общественных объединений, а все сотрудники будут получать полную оплату за свои запланированные рабочие часы.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s приняла решение закрыть все заведения в Великобритании и Ирландии.

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Об этом говорится в Twitter компании. Рестораны сети прекращают работу 23 марта. Решение принято на фоне пандемии COVID-19, в Великобритании заражены более 4 тыс. человек, в Ирландии более 680.

McDonald’s отмечает, что в ближайшие дни раздаст оставшуюся в ресторанах еду и напитки с помощью местных общественных объединений. Все сотрудники ресторанов, принадлежащих компании, будут получать полную оплату за свои запланированные рабочие часы до 5 апреля. Франчайзи сети установят свои собственные условия оплаты в соответствии с местным законодательством и политикой McDonald’s, передает kommersant.

Рестораны по всему миру продолжают работать там, «где это безопасно и целесообразно сделать», сообщается на сайте сети. В Китае McDonald’s изменила режим работы ресторанов и сосредоточилась на бесконтактной доставке. В ресторанах, находящихся в собственности корпорации в США, с 9 марта сотрудникам был предоставлен двухнедельный оплачиваемый отпуск. В некоторых странах сеть предоставляет бесплатную еду и напитки для работников системы здравоохранения.

Как сообщал УНИАН, к аналогичной мере McDonald’s прибешал в пяти китайских городах в провинции Хубэй.