В канадском McDonald's беременной женщине продали моющее средство вместо латте

Представитель McDonald's рассказал, что кофемашину мыли и линия подачи молока осталась подключена к моющему средству, когда готовили кофе.

В канадской провинции Альберта беременной женщине в ресторане McDonald's продали моющее средство вместо кофе.

Об этом сообщает Calgary Herald.

Инцидент произошел в городе Летбридж. По словам Сары Дуглас, она сделала глоток и поняла, что в стакане не латте. После этого женщина вернулась в ресторан, чтобы пожаловаться.

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Сотрудник ресторана объяснил ей, что моющее средство осталось в кофемашине. Она также обратилась в больницу, чтобы проверить, не отравилась ли.

Представитель McDonald's попросил прощения у клиентки. Он отметил, что утром кофемашину мыли и линия подачи молока осталась подключена к моющему средству. В ресторане пересмотрят процедуру очистки оборудования и добавят напоминающие вывески для сотрудников.