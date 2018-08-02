В канадском McDonald's беременной женщине продали моющее средство вместо латте

11:06, 02 августа 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Calgary Herald.

Инцидент произошел в городе Летбридж. По словам Сары Дуглас, она сделала глоток и поняла, что в стакане не латте. После этого женщина вернулась в ресторан, чтобы пожаловаться.

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Сотрудник ресторана объяснил ей, что моющее средство осталось в кофемашине. Она также обратилась в больницу, чтобы проверить, не отравилась ли.

Представитель McDonald's попросил прощения у клиентки. Он отметил, что утром кофемашину мыли и линия подачи молока осталась подключена к моющему средству. В ресторане пересмотрят процедуру очистки оборудования и добавят напоминающие вывески для сотрудников.

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Теги: #Канада#McDonald's