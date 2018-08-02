В канадском McDonald's беременной женщине продали моющее средство вместо латте
11:06, 02 августа 2018Мир
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Представитель McDonald's рассказал, что кофемашину мыли и линия подачи молока осталась подключена к моющему средству, когда готовили кофе.
Иллюстрация / REUTERS
В канадской провинции Альберта беременной женщине в ресторане McDonald's продали моющее средство вместо кофе.
Об этом сообщает Calgary Herald.
Инцидент произошел в городе Летбридж. По словам Сары Дуглас, она сделала глоток и поняла, что в стакане не латте. После этого женщина вернулась в ресторан, чтобы пожаловаться.
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Сотрудник ресторана объяснил ей, что моющее средство осталось в кофемашине. Она также обратилась в больницу, чтобы проверить, не отравилась ли.
Представитель McDonald's попросил прощения у клиентки. Он отметил, что утром кофемашину мыли и линия подачи молока осталась подключена к моющему средству. В ресторане пересмотрят процедуру очистки оборудования и добавят напоминающие вывески для сотрудников.
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