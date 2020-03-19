В США первый конгрессмен заразился коронавирусом
06:21, 19 марта 2020Мир
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Тест на наличие болезни республиканец сдал после появления симптомов коронавируса.
Иллюстрация / REUTERS
Член Конгресса Марио Диас-Баларт сообщил о положительном результате тестирования на COVID-19. Это первый случай заражения среди членов американского парламента.
Об этом пишет УП со ссылкой на Daily Mail.
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Тест на наличие болезни республиканец сдал после появления симптомов коронавируса.
В своем заявлении Диас-Баларт рассказал, что с пятницы находился на карантине в Вашингтоне и не вернулся домой во Флориду, чтобы не ставить под угрозу жену.
В соцсети политик также указал, что чувствует себя намного лучше, отметив на важности соблюдения всех рекомендаций во избежание заражения.
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