The Telegraph: Британские юристы готовят иск против Путина за его возможную причастность к катастрофе Боинга

Британские юристы готовят иск против президента России Владимира Путина за его предполагаемую причастность к авиакатастрофе малайзийского самолета Boeing-777 рейса MH17, произошедшей 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

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«Британские юристы готовят коллективный иск против президента России через американские суды. Высокопоставленные российские военные командиры и политики, близкие к Путину также, вероятно, будут втянуты в разбирательства», - сообщает издание.

Согласно сообщению, британские юристы прилетели в Украину, чтобы подготовить коллективный иск против президента РФ от имени семей погибших. Делом о компенсации жертвам малайзийского Boeing-777 занимается лондонское адвокатское бюро McCue&Partners, которое в свое время подавало иск против ливийского лидера Муаммара Каддафи, спонсировавшего террористов Ирландской республиканской армии.

Источник издания сообщил, что сбор доказательств по гражданскому делу происходит проще, чем в уголовном расследовании. Поэтому высокопоставленные политики Кремля, в том числе и Путин, могут быть привлечены к ответственности в гражданских судах.

В сообщении отмечается, что дело против российского президента может стоить ему сотен миллионов фунтов и больше, при этом в случае невыплаты компенсации его активы могут быть заморожены.

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Как сообщал УНИАН, 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Боинг-777» компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии.

Самолет упал в районе Шахтерска в зоне, которая контролируется боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз. 24 июля Украина делегировала расследования катастрофы самолета Нидерландам.