Foreign Policy: Страх перед коронавирусом оправдан, но преувеличен

Новый вирус пугает людей, потому что он давит на старые причины глобальной тревоги.

Чувства, по определению, трудно выразить словами. Поэтому очень не просто описать тревогу, которая охватила мир сейчас. Однако, если сказать, что люди в разных уголках планеты напуганы новым коронавирусом, это будет несправедливо.

Слово «напуганные» не достаточно сильное и точное, чтобы описать тот тип страха, который, похоже, многие чувствуют. Признаки тревоги повсюду. Ее можно увидеть на лице людей в метро, когда кто-то закашлялся, или в глазах водителя Uber, который из-под своей маски всматривается в отражение своего пассажира через зеркало заднего вида. В конце концов, ее видно в массивных, неуместных и саморазрушительных реакциях некоторых обществ, - пишет главный редактор Foreign Policy Джонатан Теппермен.

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«Позвольте мне сразу кое-что прояснить: я не имею в виду, что нет хороших, рациональных причин беспокоиться. На момент написания этой статьи 116145 людей в мире вступили в контакт с COVID-19. Из них 4090 умерли. Даже хуже, на Западе инфекция до сих пор набирает обороты. Это означает, что пандемия еще не показала всю свою силу», - пишет автор.

Правительства Китая, США, Ирана и Италии тем временем очень неуклюже отреагировали на эпидемию. Некоторые из них врут про эпидемию и наказывают тех, кто говорит о ней открыто. В такие моменты люди вполне законно ожидают, что здравомыслящее правительство, опираясь на факты, защитит их. Но американцы, например, сейчас не получают этого. Администрация Дональда Трампа не просто работает с неполным составом команды. В 2018 году американский президент уволил всю команду реагирования на пандемии в США.

Поэтому все это очень страшно. И вряд ли основатель Tesla Илон Маск, который назвал панику из-за коронавируса «ерундой», был прав (хоть паника точно не поможет ситуации). Президент Дональд Трамп тоже ошибался, когда называл эпидемию «выдумкой» демократов. Однако, степень глобальной реакции на коронавирус доказывает, до происходит что-то странное.

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«Стоит начать с того факта, что мы как вид пережили гораздо худшие вещи без испуга. Я не говорю о древних катаклизмах, таких как черная чума, которая убила приблизительно 200 миллионов людей во времена Средневековья. Я имею в виду ВИЧ/СПИД (который много лет имел 100% уровень смертности, что на 95-99% больше, чем у коронавируса), SARS и грипп H1N1. Я говорю о сезонном гриппе, который в 2017-2018 годах только в США убил более 75,9 тысяч человек. А это больше, чем от COVID-19 умерло во всем мире. Или же можно посмотреть на аварии на дорогах, которые отбирают жизнь 1,25 миллиона человек ежегодно. И это не очень повлияло на человеческое поведение», - замечает автор.

Однако, несмотря на вероятность того, что большинство людей никогда не подхватят вирус, а большинство из тех, кто заразится, выживут, люди и правительства реагируют очень экстремально. Некоторые из этих реакций, по мнению автора, глупы и относительно доброкачественные, к которым можно отнести ношение влажных и пористых хирургических масок или панические закупки орехового масла, туалетной бумаги или других продуктов ежедневного пользования. Для такого поведения немцы уже, конечно же, нашли специальное слово – hamsterkauf или дословно «хомячие закупки».

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Тем временем, демагоги и любители теорий заговоров были настолько заняты выдумкой сплетен о вирусе, что Wikipedia создала страницу, чтобы отслеживать их больные фантазии. Среди наиболее ярких история о том, как Китай якобы создал болезнь, чтобы подавить протесты в Гонконге или покорить уйгурцев. Другая выдумка гласит, что коронавирус – это часть схемы по контролю населения, которую разработал основатель Microsoft Билл Гейтс. Другая ложь утверждает, что вирус был разработан в лаборатории по разработке биологического оружия в Канаде. И это, пожалуй, первый случай, когда Канаду обвинили в чем-то зловещем.

В это время иррациональная реакция на вирус начали вредно воздействовать на жизнь людей и экономики стран. Хотя некоторые меры точно не помогут бороться с пандемией. Обозреватель Washington Post Фарид Закария на прошлой неделе указал на то, что популисты используют болезнь для усиления своих атак против иммиграции. Более 10% мирового населения теперь под обязательной блокадой. Италия отменила богослужения в церквях, Ирландия – парады на День святого Патрика, а Токио – ежегодный праздник цветения сакуры. Израиль, будучи одной из наиболее сознательных относительно границ стран, развернул мероприятия в духе видеоигры «World War Z», отправляя на 14 дней в карантин всех, кто въезжает в страну из любого региона. Такие меры подорвут критически важные экономические действия в короткой перспективе и могут посеять хаос в мировых цепочках поставок в долгосрочной.

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Что же объясняет и объединяет все эти мероприятия, которые часто противоречат медицине и здравому смыслу? По мнению автора, это три основных ответа. Первый из них говорит, что коронавирус – новый, невидимый и иногда смертельный. Он до сих пор остается чем-то незнакомым. Проблема не только в том, что до появления вакцины еще далеко. Человечество до сих пор не очень хорошо понимает, с чем ему приходится бороться. Насколько новая болезнь смертельна на самом деле или сколько людей на самом деле заражены. Последний вопрос частично связано с нехваткой средств для тестирования в США и других странах мира.

Как пояснил профессор политологии Сиракузкого университета Майкл Баркун, невидимая и загадочная природа нового врага делает его страшным, особенно на фоне отсутствия каких-либо объяснений и антидотов. Во-вторых, коронавирус особенно страшен потому, что он стал олицетворением и при этом эксплуатирует все мировые проблемы, которые и до этого времени провоцировали напряжение в мире. В частности, он затрагивает болезненные точки глобализации, массовой миграции и взаимозависимости. Это именно те проблемы, на которых играли Дональд Трамп и другие популисты на протяжении лет. Поэтому многие избиратели чувствует себя под ударом сил, которые они не понимают и не могут контролировать.

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Третья причина, почему коронавирус вызвал такую панику, это скрытое ощущение вины многих людей за безответственное использование природных ресурсов. Много десятилетий человечество сжигало углерод и злоупотребляло мощными антибиотиками, вредя биосфере. Длительное время можно было думать об этом вреде как об абстрактной проблеме. Но в последние несколько лет лесные пожары охватили планету, а погода стала жаркой, более влажной и неудержимой. Поэтому проблему экологии больше не удается игнорировать. Много людей чувствуют, что общество сломало когда-то прогнозируемые природные системы. И за это придется поплатиться. Коронавирус подпитывает страх неминуемой расплаты.