Foreign Policy: Страх перед коронавирусом оправдан, но преувеличен
Чувства, по определению, трудно выразить словами. Поэтому очень не просто описать тревогу, которая охватила мир сейчас. Однако, если сказать, что люди в разных уголках планеты напуганы новым коронавирусом, это будет несправедливо.
Слово «напуганные» не достаточно сильное и точное, чтобы описать тот тип страха, который, похоже, многие чувствуют. Признаки тревоги повсюду. Ее можно увидеть на лице людей в метро, когда кто-то закашлялся, или в глазах водителя Uber, который из-под своей маски всматривается в отражение своего пассажира через зеркало заднего вида. В конце концов, ее видно в массивных, неуместных и саморазрушительных реакциях некоторых обществ, - пишет главный редактор Foreign Policy Джонатан Теппермен.
Читайте такжеThe Guardian: Психологи объяснили, как коронавирус COVID-19 создает панику и хаос
«Позвольте мне сразу кое-что прояснить: я не имею в виду, что нет хороших, рациональных причин беспокоиться. На момент написания этой статьи 116145 людей в мире вступили в контакт с COVID-19. Из них 4090 умерли. Даже хуже, на Западе инфекция до сих пор набирает обороты. Это означает, что пандемия еще не показала всю свою силу», - пишет автор.
Правительства Китая, США, Ирана и Италии тем временем очень неуклюже отреагировали на эпидемию. Некоторые из них врут про эпидемию и наказывают тех, кто говорит о ней открыто. В такие моменты люди вполне законно ожидают, что здравомыслящее правительство, опираясь на факты, защитит их. Но американцы, например, сейчас не получают этого. Администрация Дональда Трампа не просто работает с неполным составом команды. В 2018 году американский президент уволил всю команду реагирования на пандемии в США.
Поэтому все это очень страшно. И вряд ли основатель Tesla Илон Маск, который назвал панику из-за коронавируса «ерундой», был прав (хоть паника точно не поможет ситуации). Президент Дональд Трамп тоже ошибался, когда называл эпидемию «выдумкой» демократов. Однако, степень глобальной реакции на коронавирус доказывает, до происходит что-то странное.
Читайте такжеDer Spiegel: Путин и Эрдоган могут сделать из эпидемии COVID-19 настоящую катастрофу для Европы
«Стоит начать с того факта, что мы как вид пережили гораздо худшие вещи без испуга. Я не говорю о древних катаклизмах, таких как черная чума, которая убила приблизительно 200 миллионов людей во времена Средневековья. Я имею в виду ВИЧ/СПИД (который много лет имел 100% уровень смертности, что на 95-99% больше, чем у коронавируса), SARS и грипп H1N1. Я говорю о сезонном гриппе, который в 2017-2018 годах только в США убил более 75,9 тысяч человек. А это больше, чем от COVID-19 умерло во всем мире. Или же можно посмотреть на аварии на дорогах, которые отбирают жизнь 1,25 миллиона человек ежегодно. И это не очень повлияло на человеческое поведение», - замечает автор.
Однако, несмотря на вероятность того, что большинство людей никогда не подхватят вирус, а большинство из тех, кто заразится, выживут, люди и правительства реагируют очень экстремально. Некоторые из этих реакций, по мнению автора, глупы и относительно доброкачественные, к которым можно отнести ношение влажных и пористых хирургических масок или панические закупки орехового масла, туалетной бумаги или других продуктов ежедневного пользования. Для такого поведения немцы уже, конечно же, нашли специальное слово – hamsterkauf или дословно «хомячие закупки».
Читайте такжеВ Южной Корее лидеров церкви могут обвинить в убийстве из-за смерти вот COVID-19
Тем временем, демагоги и любители теорий заговоров были настолько заняты выдумкой сплетен о вирусе, что Wikipedia создала страницу, чтобы отслеживать их больные фантазии. Среди наиболее ярких история о том, как Китай якобы создал болезнь, чтобы подавить протесты в Гонконге или покорить уйгурцев. Другая выдумка гласит, что коронавирус – это часть схемы по контролю населения, которую разработал основатель Microsoft Билл Гейтс. Другая ложь утверждает, что вирус был разработан в лаборатории по разработке биологического оружия в Канаде. И это, пожалуй, первый случай, когда Канаду обвинили в чем-то зловещем.
В это время иррациональная реакция на вирус начали вредно воздействовать на жизнь людей и экономики стран. Хотя некоторые меры точно не помогут бороться с пандемией. Обозреватель Washington Post Фарид Закария на прошлой неделе указал на то, что популисты используют болезнь для усиления своих атак против иммиграции. Более 10% мирового населения теперь под обязательной блокадой. Италия отменила богослужения в церквях, Ирландия – парады на День святого Патрика, а Токио – ежегодный праздник цветения сакуры. Израиль, будучи одной из наиболее сознательных относительно границ стран, развернул мероприятия в духе видеоигры «World War Z», отправляя на 14 дней в карантин всех, кто въезжает в страну из любого региона. Такие меры подорвут критически важные экономические действия в короткой перспективе и могут посеять хаос в мировых цепочках поставок в долгосрочной.
Читайте такжеВ тюрьмах Италии вспыхнули бунты из-за коронавируса – шесть человек погибли
Что же объясняет и объединяет все эти мероприятия, которые часто противоречат медицине и здравому смыслу? По мнению автора, это три основных ответа. Первый из них говорит, что коронавирус – новый, невидимый и иногда смертельный. Он до сих пор остается чем-то незнакомым. Проблема не только в том, что до появления вакцины еще далеко. Человечество до сих пор не очень хорошо понимает, с чем ему приходится бороться. Насколько новая болезнь смертельна на самом деле или сколько людей на самом деле заражены. Последний вопрос частично связано с нехваткой средств для тестирования в США и других странах мира.
Как пояснил профессор политологии Сиракузкого университета Майкл Баркун, невидимая и загадочная природа нового врага делает его страшным, особенно на фоне отсутствия каких-либо объяснений и антидотов. Во-вторых, коронавирус особенно страшен потому, что он стал олицетворением и при этом эксплуатирует все мировые проблемы, которые и до этого времени провоцировали напряжение в мире. В частности, он затрагивает болезненные точки глобализации, массовой миграции и взаимозависимости. Это именно те проблемы, на которых играли Дональд Трамп и другие популисты на протяжении лет. Поэтому многие избиратели чувствует себя под ударом сил, которые они не понимают и не могут контролировать.
Читайте такжеКоронавирус проник в Ирландию и Люксембург: выявлены первые зараженные
Третья причина, почему коронавирус вызвал такую панику, это скрытое ощущение вины многих людей за безответственное использование природных ресурсов. Много десятилетий человечество сжигало углерод и злоупотребляло мощными антибиотиками, вредя биосфере. Длительное время можно было думать об этом вреде как об абстрактной проблеме. Но в последние несколько лет лесные пожары охватили планету, а погода стала жаркой, более влажной и неудержимой. Поэтому проблему экологии больше не удается игнорировать. Много людей чувствуют, что общество сломало когда-то прогнозируемые природные системы. И за это придется поплатиться. Коронавирус подпитывает страх неминуемой расплаты.