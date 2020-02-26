В Китае 5-летний мальчик прожил несколько дней с телом дедушки из-за карантина

Когда ребенка спросили, почему он не обратился за помощью сразу, тот ответил, что дедушка просил его не выходить из дома.

В китайском городе Шиянь в провинции Хубэй, где фактически действует военное положение из-за распространения коронавируса, маленький мальчик оказался свидетелем смерти собственного дедушки.

Читайте такжеВ Германии закрыли авиабазу из-за коронавирусаОб этом пишет The Guardian со ссылкой на китайские СМИ.

Отмечается, что пожилой мужчина скончался у себя дома в районе Чжангуань. От чего наступила смерть и когда именно, не сообщается. Известно только, что в момент смерти дома находился его внук – мальчик 5−6 лет. Когда социальные работники спросили мальчика, почему он не обратился за помощью сразу, тот ответил, что дедушка просил его не выходить из дома, так как «на улице вирус».

По неподтвержденным данным, тело пожилого мужчины пролежало несколько дней и все это время ребенок находился дома.

Власти региона эту информацию опровергают. В то же время новость о случившемся спровоцировала большой резонанс в соцсетях: пользователи обвиняют власти в сокрытии информации.

В районе Чжангуань действуют карантинные меры «военного времени»: коммерческие и жилые здания опечатаны, въезд автомобилей из других городов запрещен. На улицу могут выходить только работники здравоохранения и социальных служб, которые обеспечивают жителей предметами первой необходимости. При этом тем, кто нарушит правила карантина, грозит арест.

Ранее УНИАН сообщал, что в Италии из-за вспышки коронавируса закрыли на карантин 10 населенных пунктов.