Пассажиры Grand Princess подали в суд из-за вспышки коронавируса на борту лайнера

Супруги требуют от Princess Cruise Lines более 1 миллиона долларов.

Пара пассажиров лайнера Grand Princess подала в суд на компанию Princess Cruise Lines из-за 21 подтвержденного случая инфицирования коронавирусом на борту, заявив, что компания подвергает клиентов опасности.

Об этом сообщает Bloomberg.

Иск подан Рональдом и Евой Вайсбергер в федеральный суд Лос-Анджелеса. Супруги требуют более 1 миллиона долларов компенсации.

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Американцы утверждают, что компания продолжила рейс даже после того, когда узнала, что у пассажиров во время предыдущего плавания того же корабля подтвердили коронавирусные симптомы.

«Понятно, что, пережив вспышку на борту Diamond Princess менее чем за месяц до рейса Grand Princess, ответчик мог бы как-то научиться принимать все необходимые меры предосторожности, чтобы уберечь пассажиров», – говорится в тексте заявления.

По словам истцов, на борту не было надлежащих протоколов проверки перед поездкой. В то же время в компании сообщили, что не получали иск и не могут это комментировать.

Как сообщал УНИАН, 7 марта на круизном лайнере Grand Princess был выявлен 21 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Grand Princess принадлежит той же компании, что и лайнер Diamond Princess, простоявший в феврале 2020 года две недели в порту японской Иокогамы из-за вспышки коронавируса на борту. Тогда заражение было выявлено у более 700 человек, шесть из них впоследствии скончались от легочной болезни, вызываемой этой инфекцией.

По данным на вечер 6 марта, в Калифорнии было зарегистрировано 70 случаев заражения коронавирусом, не считая пациентов на борту лайнера Grand Princess, сообщает The New York Times.

Всего в США, по данным сайта Worldometers на раннее утро 7 марта, зафиксировано 320 случаев заражения коронавирусом. 15 человек в стране скончались от COVID-19.