Житель Грузии с товарищами похитил 19-летнюю девушку, чтобы жениться на ней
В Грузии мужчина при помощи двух своих знакомых похитил 19-летнюю девушку для дальнейшего брака против ее воли.
Об этом со ссылкой на МВД страны сообщил "Кавказский Узел".
По версии правоохранителей, 29-летний мужчина похитил жительницу Ниноцминдского района, чтобы жениться против ее воли. С помощью двух 25-летних знакомых мужчина силой посадил девушку в машину, после чего ее увезли в сторону Цалкского района.
"Дело расследуется по статье о незаконном лишении свободы группой лиц по предварительному сговору, предусматривающей от 7 до 10 лет лишения свободы", отмечается в сообщении.
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Комментариев от задержанных и потерпевшей либо их представителей относительно версии правоохранителей пока не поступало.
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