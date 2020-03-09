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Житель Грузии с товарищами похитил 19-летнюю девушку, чтобы жениться на ней

16:55, 09 марта 2020
Мир
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Жители Грузии устроили похищение девушки ради свадьбы / фото pixabay.com

Об этом со ссылкой на МВД страны сообщил "Кавказский Узел".

По версии правоохранителей, 29-летний мужчина похитил жительницу Ниноцминдского района, чтобы жениться против ее воли. С помощью двух 25-летних знакомых мужчина силой посадил девушку в машину, после чего ее увезли в сторону Цалкского района.

"Дело расследуется по статье о незаконном лишении свободы группой лиц по предварительному сговору, предусматривающей от 7 до 10 лет лишения свободы", отмечается в сообщении.

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Комментариев от задержанных и потерпевшей либо их представителей относительно версии правоохранителей пока не поступало.

Как сообщал УНИАН, в Одессе трех копов подозревают в похищении женщины и вымогательстве крупной суммы денег.

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