Житель Грузии с товарищами похитил 19-летнюю девушку, чтобы жениться на ней

Ее силой усадили в машину и вывезли в другой район.

В Грузии мужчина при помощи двух своих знакомых похитил 19-летнюю девушку для дальнейшего брака против ее воли.

Об этом со ссылкой на МВД страны сообщил "Кавказский Узел".

По версии правоохранителей, 29-летний мужчина похитил жительницу Ниноцминдского района, чтобы жениться против ее воли. С помощью двух 25-летних знакомых мужчина силой посадил девушку в машину, после чего ее увезли в сторону Цалкского района.

"Дело расследуется по статье о незаконном лишении свободы группой лиц по предварительному сговору, предусматривающей от 7 до 10 лет лишения свободы", отмечается в сообщении.

Читайте такжеПремьер Грузии времен президентства Саакашвили вышел из тюрьмы и сделал неожиданное заявление

Комментариев от задержанных и потерпевшей либо их представителей относительно версии правоохранителей пока не поступало.

Как сообщал УНИАН, в Одессе трех копов подозревают в похищении женщины и вымогательстве крупной суммы денег.