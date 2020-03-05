В возрасте 100 лет умер бывший генсек ООН Хавьер Перес

С 1 января 1982 года по 31 декабря 1991 года Хавьер Перес де Куэльяр был пятым генеральным секретарем ООН.

В Перу в возрасте 100 лет умер бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр.

Об этом сообщает агентство Andina со ссылкой на заявление сына экс-генсека.

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По его словам, отец умер в ночь на 5 марта «после нескольких непростых недель».

Прощание с ним состоится в пятницу, 6 марта, а похороны пройдут в субботу, 7 марта на кладбище Presbítero Maestro в Лиме.

Напомним, с 1 января 1982 года по 31 декабря 1991 года Хавьер Перес де Куэльяр был пятым генеральным секретарем ООН. За этот период завершилась холодная война.

Нынешний генсек ООН Антониу Гуттериш назвал среди дипломатических прорывов де Куэльяра провозглашение независимости Намибии, завершение ирано-иракской войны, освобождение американских заложников, которых удерживали в Ливане, прекращение ирано-иракской войны, мирный договор в Кампучии и историческое мировое соглашение в Сальвадоре.