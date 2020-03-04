Катастрофа самолета МАУ: от Ирана продолжают ждать выплаты компенсаций и уголовного расследования - глава МИД Канады

Канада и Украина завершили процесс репатриации останков пассажиров и членов экипажа со сбитого украинского самолета.

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявляет, что от Ирана, как и раньше, ожидают выплаты компенсаций и проведения уголовного расследования в отношении сбития самолета МАУ.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шампань сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.

Глава МИД Канады напомнил о главных четырех целях работы Международной группы по координации помощи жертвам в связи с катастрофой украинского самолета рейса PS752, которая была создана после катастрофы. В эту группу входят Канада, Украина, Великобритания, Швеция и Афганистан.

В частности, первая цель заключалась в получении консульского доступа семей жертв катастрофы, поскольку Канада не имеет дипломатических отношений с Ираном. "Другая заключалась в том, чтобы обеспечить репатриацию останков, и я скажу, что Украина и Канада завершили этот процесс", - заявил Шампань.

"Теперь мы находимся в процессе касательно компенсаций, компенсаций от авиакомпании и от государства Иран", - заявил Шампань.

Еще одной целью он назвал проведение расследования причин сбития самолета иранскими военными. В частности, речь идет о расследовании вопросов в контексте безопасности полета, связанных с "черными ящиками", и уголовном расследовании.

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Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки», и пообещал привлечь виновных к ответственности.

3 февраля директор по расследованию несчастных случаев в иранской Организации гражданской авиации Хасан Резайфар заявил, что Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами по делу о сбитии самолета МАУ из-за того, что данные расследования «слили» украинским СМИ.

4 февраля страны-участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ заявили, что требуют от Ирана немедленно передать группе «черные ящики» со сбитого лайнера.

14 февраля министр иностранных дел Ирана заявил, что Иран не намерен отдавать «черные ящики» со сбитого самолета МАУ, но и не будет расшифровывать их данные без участия заинтересованных сторон.