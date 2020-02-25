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СНБО рассматривает "три закрытые версии" причин сбития самолета МАУ в Иране

10:29, 25 февраля 2020
Политика
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Обломок самолета МАУ в Иране / REUTERS

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Об этом в интервью Liga.net заявил секретарь Совбеза Алексей Данилов.

«У нас есть три закрытые версии, которые мы отрабатываем. В том числе, кто был в этом заинтересован, и кто еще принимал в этом участие», – сказал Данилов.

Он отметил, что сейчас продолжается работа по получению доступа к «черным ящикам».

«Сейчас идут технические процессы и согласование процедур. Мы каждый день на связи с Ираном. Мы работаем», – добавил Данилов.

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