СНБО рассматривает "три закрытые версии" причин сбития самолета МАУ в Иране

Секретарь СНБО отметил, что сейчас продолжается работа по получению доступа к «черным ящикам».

СНБО Украины рассматривает три «закрытые версии» причин катастрофы самолета МАУ в Иране.

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Об этом в интервью Liga.net заявил секретарь Совбеза Алексей Данилов.

«У нас есть три закрытые версии, которые мы отрабатываем. В том числе, кто был в этом заинтересован, и кто еще принимал в этом участие», – сказал Данилов.

Он отметил, что сейчас продолжается работа по получению доступа к «черным ящикам».

«Сейчас идут технические процессы и согласование процедур. Мы каждый день на связи с Ираном. Мы работаем», – добавил Данилов.