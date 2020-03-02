Меркель раскритиковала решение Эрдогана по открытию турецкой границы для беженцев в направлении ЕС

В Берлине не хотят повторения ситуации 2015 года из-за наплыва беженцев.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель раскритиковала решение турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана относительно открытия турецкой границы для беженцев в направлении Евросоюза.

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Об этом Меркель заявила в понедельник, 2 марта, в Берлине, сообщает Deutsche Welle.

«На данный момент президент Турции считает, что ему не хватает достаточной поддержки», - сказала она.

Хотя Меркель и понимает опасения Анкары, однако считает «абсолютно неприемлемым то, что теперь это пытаются переложить на беженцев».

«Ведь сейчас беженцы оказываются в такой ситуации, что они там (в Турции) идут до границы и, по сути, попадают в тупик», - отметила канцлер.

Одновременно правительство ФРГ предостерегло беженцев и мигрантов от попыток отправиться с территории Турции в ЕС.

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, выступая перед журналистами в Берлине, назвал нынешнюю ситуацию на границе Греции и Турции «крайне тревожной».

«Мы наблюдаем, как с турецкой стороны беженцам и мигрантам говорят, что путь в ЕС открыт, а это, конечно, не так», - сказал официальный представитель немецкого правительства.

Кроме того, подчеркнул Зайберт, такие заявления Турции «толкают этих людей - мужчин, женщин и детей - в крайне сложную ситуацию, и также это становится крайне сложным вызовом для Греции».

Представитель правительства также высказал позицию Меркель о недопущении кризисной ситуации из-за наплыва беженцев 2015 года.

Ранее министр иностранных дел Германии Гайко Маас подчеркнул, что нельзя допустить того, чтобы беженцы становились инструментом давления в геополитике.

«Нам нельзя допустить, чтобы беженцы стали игровым мячом для геополитических интересов. Безразлично, кто попытается это сделать, ему придется считаться с нашим сопротивлением», - подчеркнул Маас.

Тем временем президент Турции Эрдоган пообещал еще большую волну беженцев в страны-члены ЕС. Эти угрозы прозвучали во время его речей, произнесенных 2 марта в Анкаре. В своих выступлениях турецкий лидер подчеркнул, что «время односторонней готовности к жертвам уже прошло».

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«С тех пор как мы открыли наши границы, количество тех, кто отправился в Европу, достигло многих сотен тысяч. И их будет еще больше. Вскоре речь пойдет о миллионах», - отметил Эрдоган.

По разным оценкам, в Турции на данный момент находится до 3,6 миллиона беженцев - преимущественно выходцев из соседних Сирии и Ирака, а также и Афганистана.

Тем временем Европейское агентство по охране внешних границ Frontex пообещало поддержку греческим пограничникам, которые пытаются остановить нынешний поток беженцев из Турции в ЕС.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Греция не впустила на свою территорию около 10 тысяч мигрантов из Турции.

Греческие полицейские применили против них тяжелые водометы и слезоточивый газ. Беженцы в ответ забрасывали отряды полиции камнями и другими предметами.

Инцидент произошел на пограничном переходе на реке Эврос, закрытом с 28 февраля.

По данным Международной организации по миграции, на турецкой стороне 212-километрового границы с Грецией вечером 29 февраля находились более 13 тысяч человек, которые надеются попасть на территорию Евросоюза после отказа Анкары сдерживать этот поток.

Заключенное между Анкарой и Брюсселем в марте 2016 года соглашение предусматривает, что мигрантов из Сирии, которые направляются в страны ЕС, не будут пропускать через границы Турции. За это Европейский Союз пообещал турецкой стороне финансовую поддержку.