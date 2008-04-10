Элтон Джон собрал $2,5 млн для Хиллари Клинтон

08:00, 10 апреля 2008
Мир
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Легенда отыграл концерт в Нью-Йорке

Британская музыкальная легенда Элтон Джон отыграл концерт в Нью-Йорке, тем самым собрав огромные средства на кампанию кандидата в президенты сенатора Хиллари Клинтон. Как пишет газета The New York Times, по информации представителей Клинтон, устроители концерта продали более 5 тыс. билетов, собрав при этом около $2,5 млн. 

Газета.ру

 

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