Элтон Джон собрал $2,5 млн для Хиллари Клинтон

Британская музыкальная легенда Элтон Джон отыграл концерт в Нью-Йорке, тем самым собрав огромные средства на кампанию кандидата в президенты сенатора Хиллари Клинтон. Как пишет газета The New York Times, по информации представителей Клинтон, устроители концерта продали более 5 тыс. билетов, собрав при этом около $2,5 млн.

Газета.ру