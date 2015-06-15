В Эстонии открыли командный пункт НАТО

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Минобороны Эстонии.

"Начало работы штабного элемента НАТО в Таллине – это один из шагов, согласованный на саммите в Уэльсе, который демонстрирует, что союзники серьезно воспринимают коллективную безопасность", - сказал министр обороны Свен Миксер.

"В то время, когда Россия продолжает дестабилизировать ситуацию в сфере международной безопасности и конфликт в Украине вызывает большую озабоченность, приятно видеть, что НАТО адаптируется к новой ситуации безопасности, и увеличить свое присутствие в приграничных государствах Альянса", - добавил министр.

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Сообщается, что главной задачей персонала является подготовка и поддержка сил быстрого реагирования НАТО и их деятельности на территории Эстонии. Центр, как правило, состоит из 40 постов, половину из которых занимают военные страны-хозяина.

Напомним, во время февральской встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе было принято решение о создании шести новых командных пунктов в Восточной Европе с региональным штабом в Польше.