КНДР запустила кампанию борьбы с COVID-19 с помощью острой квашеной капусты

Чиновники режима уже фотографируются в масках, хотя сам Ким Чен Ын ее пока не надел.

Северная Корея усиливает свою защиту от потенциально смертельного коронавируса, который заразил десятки тысяч людей возле одной границы изолированной страны, и еще больше тысячи у другой, где военные США и Южной Кореи сообщили о больных в своих рядах.

Государственная пропаганда Пхеньяна транслирует ежедневные обновления о глобальное распространении COVID-19, а также о мерах режима, нацеленых сдержать его, - пишет Newsweek. Издание пишет, что изолированная социалистическая страна первой закрыла границу с Китаем после вспышки коронавируса. На данный момент подтвержденных сообщений о зараженных на ее территории не было. Однако, сообщения пропаганды свидетельствуют, что режим Ким Чен Ына отнесся серьезно к болезни.

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Пхеньян приказал Государственной комиссии по контролю качества управления проводить жесткую проверку и отправлять в карантин все импортные товары "в рамках работы по недопущению распространения COVID-19". Новые распоряжения требуют, чтобы владельцы товаров из-за рубежа сохраняли их в "плотно закрытых местах на протяжении определенного времени, а потом сдавали соответствующим отрядам после тщательной дезинфекции".

Министерство машиностроительной промышленности призывает чиновников стерилизовать свои офисы трижды в день, мерить температуру дважды в день и носить медицинские маски. О требовании носить маску, а также другую информацию по гигиене сообщают в общественном транспорте и с помощью фургонов с установленным громкоговорителем.

Почти каждый чиновник, военный или гражданский северный кореец на последних официальных фото был в маске. Сам Ким Чен Ын еще в ней не сфотографировался, в отличие от его премьера Ким Чжи Ронга и других представителей правящей элиты.

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Одно из государственных изданий КНДР опубликовало совет гражданам кушать побольше кимчи. Это традиционное острое корейское блюдо из соленых и ферментированных овощей. В КНДР считают, что оно помогло бороться со вспышкой SARS в 2003 году. Хотя в прошлом месяце в Южной Корее Министерство здравоохранения отрицало, что острая пища помогает уберечься от заражения.