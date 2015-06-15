В Грузии пройдет День траура в память о погибших в результате наводнения

Такое решение принял премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, пишет ТАСС.

По предварительным данным местного МВД, в результате стихийного бедствия погибли 12 человек, без вести пропали 24 человека. Среди погибших - трое сотрудников Тбилисского зоопарка.

Читайте такжеУкраинские спасатели готовы помочь Грузии в ликвидации последствий стихии - СаакашвилиСотрудники спасательных служб, МВД, мэрии Тбилиси и военнослужащие ВС Грузии за сутки спасли более 100 человек, около 15 из них были доставлены в больницы и им оказана медпомощь. Работами по ликвидации последствий стихии руководит Чрезвычайный штаб, созданный по решению правительства. В очистительных и восстановительных работах наряду с работниками городских служб участвуют сотни местных жителей-добровольцев.