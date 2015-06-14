Число погибших в результате наводнения в Тбилиси возросло до 12 человек

Об этом со ссылкой на мэра города Давида Нарманию сообщает ТАСС.

Согласно данным местных СМИ, еще около 10 человек числятся пропавшими без вести, ведутся их поиски. По поступающей информации, число жертв наводнения может возрасти.

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В результате наводнения погибли трое сотрудников Тбилисского зоопарка. Ранее сообщалось о двух жертвах стихии среди работников учреждения, а о том, что погиб еще один сотрудник стало известно лишь сейчас.

Как сообщал УНИАН, многочасовой ливень в Тбилиси затопил дворы и первые этажи более сотни частных домов, ряд подземных переходов и площадей, участки автодорог, линии электропередачи, объекты инфраструктуры. По предварительным данным, ущерб от наводнения оценивается в десятки млн долларов.