В Китае устраивают онлайн-дискотеки из-за вспышки коронавируса

Подобные рейвы уже пользуются популярностью и собирают достаточно большую аудиторию.

Китайские клубы и диджеи начали устраивать онлайн-рейвы из-за вспышки смертельного коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Business Insider.

Читайте такжеВ Китае 5-летний мальчик прожил несколько дней с телом дедушки из-за карантина«Облачные рейвы» проходят на видеоплатформе Douyin, а также на местном аналоге приложения TikTok. На них клубы транслируют выступления артистов в прямом эфире, а иногда демонстрируют и уже записанные заранее сеты.

В ходе подобных мероприятий китайцы активно комментируют происходящее, создавая иллюзию совместного досуга. Некоторые из них даже делятся роликами того, как они танцуют в своих комнатах. Отмечается, что рейвы умудряются собирать достаточно большую аудиторию. Так, за первые 30 минут к онлайн-вечеринке пекинского клуба SIR TEEN присоединились 100 тысяч человек, а клуб TAXX смог заработать на одном из таких мероприятий 104 тысячи долларов.

Ранее УНИАН сообщал, что вирусолог предупредил о возможности отмены Евровидения из-за коронавируса.