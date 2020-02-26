Вирусолог предупредил о возможности отмены Евровидения из-за коронавируса

По мнению вирусолога, если распространение коронавируса не будет остановлено, то вряд ли станет целесообразным проводить музыкальный конкурс в Нидерландах.

Ведущий нидерландский вирусолог и эксперт по гриппу Аб Остерхаус заявил о возможности отмены Евровидения, в случае если коронавирус не будет побежден.

Об этом он рассказал изданию AD.

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По его мнению, если распространение коронавируса не будет остановлено, то вряд ли станет целесообразным проводить музыкальный конкурс в Нидерландах.

"Нужно принять во внимание сценарий, что из-за вируса конкурс может не состояться. Однако всё зависит от того, насколько будет сильна эпидемия непосредственно к Евровидению. В конце концов, вирус просто уже может быть побеждён, как мы справились с атипичной пневмонией в 2003 году. К тому же коронавирус лучше себя чувствует в холодную погоду. Есть надежда, что с повышением температуры весной и летом распространение инфекции замедлится", - поясняет вирусолог.

Вместе с тем Остерхаус отметил, что из-за эпидемии раньше времени был завершён Венецианский карнавал в Италии. Конгресс Mobile World в Барселоне пришлось отменить, под угрозой срыва летняя Олимпиада в японском Токио и Гран-при «Формулы-1» в Китае.

Как сообщал УНИАН, представлять Украину на Евровидении будет группа Go_A.