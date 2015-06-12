В Южной Корее уже 13 человек погибли от коронавируса MERS

Как отмечает агентство, от заражения вирусом в пятницу скончались еще двое мужчин в возрасте 73 и 78 лет, пишет РИА Новости.

Оба в прошлом месяце контактировали с пациентом, у которого был диагностирован коронавирус. Общее число заболевших в Южной Корее составляет 126 человек. Около 3,8 тысячи человек получили рекомендации соблюдать карантинный режим из-за риска заболевания.

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Из-за опасений распространения коронавируса среди детей и подростков были закрыты 2,2 тысячи образовательных учреждений. Правительство страны опубликовало список из 55 больниц, где проходили лечение заразившиеся вирусом БВРС-КоВ/MERS, так как, по данным министерства здравоохранения, все случаи заражения, в том числе и четыре вновь выявленных, произошли в больницах из-за того, что не были предприняты своевременные меры по изоляции первых заболевших.

Коронавирус ближневосточного респираторного синдрома не имеет особых симптомов на ранних стадиях. Наибольшему риску заболевания подвержены люди с ослабленным иммунитетом, хронической болезнью легких, диабетом и почечной недостаточностью. Вакцины от вируса не существует. В мире, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по состоянию на 9 июня, зафиксированы 1218 случаев заражения вирусом БВРС-КоВ/ MERS, скончались 449 человек.