Жертвами коронавируса MERS в Южной Корее стали девять человек
В Южной Корее от коронавируса MERS умерли еще два человека.
Как сообщает Русская служба би-би-Си, таким образом, число жертв ближневосточного респираторного синдрома возросло до девяти.
Кроме того, за последние сутки в Южной Корее выявлено еще 13 инфицированных вирусом, то есть официально число заболевших достигло 108 человек.
Читайте такжеMERS-CoV оказался не так летален, как предполагалось ранее
В стране закрыто 1,9 тыс. учебных заведений и детских садов, отменены массовые мероприятия. Все люди, которые контактировали с носителями вируса, находятся на карантине, поскольку передача вируса происходит при контакте с зараженными.
На первых этапах заболевания клиническая картина похожа на обычное острое респираторное вирусное заболевание, которое сопровождается кашлем и насморком.