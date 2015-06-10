Жертвами коронавируса MERS в Южной Корее стали девять человек

Как сообщает Русская служба би-би-Си, таким образом, число жертв ближневосточного респираторного синдрома возросло до девяти.

Кроме того, за последние сутки в Южной Корее выявлено еще 13 инфицированных вирусом, то есть официально число заболевших достигло 108 человек.

Читайте такжеMERS-CoV оказался не так летален, как предполагалось ранее

В стране закрыто 1,9 тыс. учебных заведений и детских садов, отменены массовые мероприятия. Все люди, которые контактировали с носителями вируса, находятся на карантине, поскольку передача вируса происходит при контакте с зараженными.

На первых этапах заболевания клиническая картина похожа на обычное острое респираторное вирусное заболевание, которое сопровождается кашлем и насморком.