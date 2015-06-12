Количество проживающих за чертой бедности россиян за год выросло на 3 миллиона

Обвал рубля и рост инфляции приводит к обнищанию все большего числа россиян. В первом квартале 2015 года за чертой бедности в РФ жили 22,9 млн россиян - на 3,1 млн больше, чем в первом квартале 2014 года, сообщает DW.DE со ссылкой на российское статистическое ведомство Росстат.

В сообщении отмечается, что уровень бедности за отчетный период подскочил сразу до 15,9 процента против 13,8 процента в первом квартале предыдущего года. В России бедными считаются люди с ежемесячным доходом ниже 9622 рублей (157 евро). В минувшем году прожиточный минимум составлял 7688 рублей, однако из-за роста инфляции он был повышен почти на 17 процентов.

Читайте такжеИсследователи назвали 10 самых бедных и самых богатых городов РоссииРоссия сильно страдает от падения мировых цен на нефть и санкций, введенных Западом из-за конфликта в Украине. Рубль в 2014 году обесценился более чем на 40 процентов. Инфляция в РФ также усиливается из-за российского эмбарго на продовольствие из стран ЕС, введенного в ответ на западные санкции.

Как сообщал УНИАН ранее, глава администрации Кремля Сергей Иванов, выступая на Всемирном конгрессе русской прессы, сказал, что отмена санкций будет «ударом в спину» отечественным аграриям. Нужно, по его мнению, еще пожить под санкциями.