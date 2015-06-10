СМИ: Минфин США готов ввести новые санкции против России

04:50, 10 июня 2015
Мир
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Министр финансов США Джейкоб Лью встретился во вторник с премьером Украины Арсением Яценюком и министром финансов Натальей Яресько и заверил их, что страны "Большой семерки" готовы ввести новые санкции против России.

сша / zr.ru

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

"США и наши союзники по G7 готовы наложить существенные дополнительные санкции на Россию, если это понадобится для ответа на ее агрессивные действия на востоке Украины", — заявил Джейкоб Лью.

Россия, в свою очередь, категорически отрицает обвинения стран Запада во вмешательстве в конфликт на востоке Украины.

Читайте такжеОбама: из-за санкций Россия потеряла более $150 миллиардовЯценюк и Яресько во вторник встретились с рядом высокопоставленных официальных лиц в Вашингтоне, включая первого замгоссекретаря Тони Блинкена, замглавы МВФ Дэвида Липтона и группу сенаторов США. Обсуждалась, в частности, реализация программы реформ и реструктуризация долга Украины перед частными кредиторами.

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал американских инвесторов к участию в масштабной приватизации объектов государственной собственности Украины, запланированной на второе полугодие текущего года.

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