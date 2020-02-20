Washington Post: Для Украины история с импичментом Трампа не закончилась

Украинцы не очень следили за процессом американского импичмента, но считают, что он навредил национальной безопасности их страны.

Сенат может и оправдал президента США Дональда Трампа в деле об импичменте. А Госсекретарь Майк Помпео может и был прав, когда сказал репортеру NPR, что американцы не многого знают и думают об Украине. Но украинские граждане, как и жители других стран, не могут себе позволить игнорировать американскую внутреннюю и внешнюю политику.

Со времен, когда появились первые новости о пресловутом телефонном разговоре президентов США и Украины, который состоялся 25 июля прошлого года, украинские зрители были встревожены потенциальными последствиями. В частности, переживали, что скандал может уничтожить имидж Зеленского как борца с коррупцией, помочь антиукраинской пропаганде России и подорвать способность Америки продвигать верховенство закона за рубежом. Но как сильно импичмент повлиял на украинское общественное мнение?

Об этом на страницах Washington Post пишут доцент социологии Киевской школы экономики Тимофей Брик, доцент политологии Университета МакХилла Аарон Эрлих и доцент политологии Северо-западного университета Джордан Ганс-Морс. Они отмечают, что, как ни странно, сага об импичменте президента США мало повлияла на украинцев.

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Чтобы выяснить это авторы провели онлайн-опрос в Украине в период 17-18 января. Респондентов отбирали по принципу вероятности с целью собрать мнения городского взрослого населения в возрасте до 60 лет. Однако, авторы отмечают, что выводы их исследования могут отличаться от позиции старшего населения или людей, которые живут в сельской местности. Опрос также включал людей, которые живут в зоне конфликта на Востоке Украины, которую не контролирует украинское правительство. Таким образом, авторам удалось собрать ответы 743 респондентов. Статистическая погрешность исследования составляет 4%.

Уделяли ли украинцы внимание процедурам импичмента? Да, но не очень большое. Большинство респондентов, а именно 89%, слышали о слушаниях по делу. Но лишь 9% ответили, что уделяли «большое» или «довольно значительное» внимание процессу. 45% ответили, что уделяли немного внимания или еле следили за ходом слушаний.

Повлияли ли события в Вашингтоне на внутреннюю политику в Украине? Очевидно, нет. Зеленский победил на выборах в 2019 году в значительной степени благодаря его антикоррупционной платформе. Попытки Трампа заставить его начать политически мотивированные расследования странным образом поставили украинского президента в центр такого типа схем, которые он обещал искоренить. Но большинство украинцев это не взволновало. Об этом сказали 89% опрошенных.

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Из них 71% заверили, что импичмент президента США и роль украинского лидера в нем никак не изменили их мнение о желании Зеленского бороться с коррупцией. 19% сказали, что их отношение к президенту Украины ухудшилось, а 10% - что улучшилось. Похожим образом, 70% респондентов сказали, что их желание голосовать за Зеленского в будущем не изменилось из-за информации, опубликованной в ходе американской саги об импичменте. 24% признались, что теперь меньше готовы голосовать за украинского президента. Однако, значительная часть этой группы и так не были его избирателями или же вообще не участвовали в выборах.

Среди тех, кто признался, что голосовал за Зеленского в апреле 2019 года, 80% подтвердили свою поддержку президенту. Только 11% сказали, что их лояльность сократилась.

Повлиял ли процесс импичмента на национальную безопасность Украины? Многие украинцы считают, что да. Другие недавние исследования показали, что главной политической проблемой в стране сегодня остается завершение войны с Россией, которая продолжается в восточных регионах. Если в Москве будут считать, что Киев больше не пользуется поддержкой Вашингтона, это может в значительной мере навредить украинской позиции на переговорах с Россией. Авторы замечают, что в их опросе 35% респондентов выразили убеждение, что импичмент в США навредил Украине на переговорах. Лишь 11% считают, что скандал даже помог. Еще 33% сказали, что американские события никак не повлияли на украинскую безопасность.

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В целом, 44% опрошенных считают, что импичмент Трампа был вредным для национальной безопасности Украины, а 43% сказали, что из-за процесса пострадали американо-украинские отношения.

Повлиял ли импичмент на отношение украинцев к США? Как не странно, почти нет. Некоторые обозреватели считают, что требования Трампа начать политически мотивированные расследования в Украине подрывают способность США продвигать свою модель верховенства закона. Но 56% участников опроса сказали, что не изменили свою точку зрения относительно США и их системы правосудия. 20% признались, что их отношение к Америке ухудшилось, а 23% - что улучшилось.

Авторы отмечают, что их исследование было сфокусировано исключительно на общественном мнении. Однако, процесс импичмента определенно повлиял на Украину и другими способами. К примеру, детали о поведении Трампа могли привести к разочарованию украинских антикоррупционных активистов. СМИ России использовали импичмент для того, чтобы выставить Украину и США как коррумпированные или слабые страны.