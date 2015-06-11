В Италии начали ратификацию соглашения об ассоциации Украина-ЕС

Об этом на своей странице в Twitter написал министр МИД Павел Климкин.

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"Палата депутатов Италии только что ратифицировала Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Впереди еще Сенат, но лед тронулся", - подчеркнул он.

Такой себе позитивный follow-up визита Президента РФ в Италию https://t.co/ODJNIudeWi — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 Июнь 2015

Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации в 2014 году. Того же года Верховная Рада и Европарламент синхронно ратифицировали Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Также документ должны ратифицировать все страны-члены ЕС.