Огромный "корабль-призрак" прибило к берегам Ирландии (фото, видео)

Покинутое судно успело сменить немало названий и владельцев. Известно, что оно было построено в 1976 году и до недавнего времени ходило под флагом Танзании.

"Сухогруз-призрак" "Альта" прибило к берегам графства Корк на юге Ирландии в результате мощного шторма "Деннис", обрушившегося на Европу.

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Лежащее на камнях огромное судно заметили жители рыбацкой деревушки Балликоттон, передает Би-би-си. Предположительно, брошенный сухогруз больше года дрейфовал в Атлантическом океане, начав свой путь с Бермудских островов в 2018 году.

Глава представительства Королевского национального общества спасения на водах (RNLI) в Балликоттоне признался местным СМИ, что никогда не видел ничего подобного.

Фотографии и видеозаписи дрейфующего судна опубликовала в соцсетях Служба береговой охраны Ирландии.

Rescue 117 was tasked earlier today to a vessel aground near Ballycotton, Cork. There was nobody on board. Previously the @USCG had rescued the 10 crew members from the vessel back in September 2018. The vessel has been drifting since and today came ashore on the Cork coastline. pic.twitter.com/NbvlZ89KSY — Irish Coast Guard (@IrishCoastGuard) February 16, 2020

Покинутое судно успело сменить немало названий и владельцев. Известно, что оно было построено в 1976 году и до недавнего времени ходило под флагом Танзании.

В сентябре 2018 года судно совершало рейс из Греции на остров Гаити. Посреди Атлантики на "Альте" внезапно отключилось электричество, и судно 20 дней дрейфовало в 2100 км к юго-востоку от Бермудских островов.

Когда у экипажа закончились запасы провизии, на помощь пришла Береговая охрана США, которая доставила морякам еду на вертолетах.

Однако после появления новостей о приближении урагана власти приняли решение эвакуировать экипаж "Альты", состоящий из десяти человек, и доставить моряков в Пуэрто-Рико.

Поврежденное судно без экипажа было предоставлено стихии. В сентябре 2019 года дрейфующий сухогруз был замечен патрульным кораблем британского Королевского военно-морского флота "Протектор". "Мы приблизились к судну, чтобы установить контакт [с экипажем] и предложить свою помощь, но никто не ответил!" - сообщается в "Твиттере" патрульного судна.

Two days ago @hmsprotector discovered this apparently abandoned Merchant Vessel whilst mid-Atlantic. We closed the vessel to make contact and offer our assistance, but no one replied! Whilst investigations continue we’re unable to give you more detail on this strange event.🌊🚢🇬🇧 pic.twitter.com/x29sB5IF06 — HMS Protector (@hmsprotector) September 2, 2019

Как пояснил руководитель отделения береговых операций Комиссии по контролю за маяками Ирландии Роберт Маккейб, обычно поврежденные или затонувшие суда остаются в собственности владельцев, которые и должны решать все возникающие проблемы.

Однако если такое судно представляет опасность для других судов, местные власти могут принять решение отбуксировать его в безопасное место.

"В Ирландском море уже были подобные инциденты - если владелец не объявляется, то за дело берется Комиссия по контролю за маяками", - говорит Маккейб.

"Но когда судно дрейфует вот так в течение 18 месяцев - это нетипичный случай. То, что его заметили всего один раз после октября 2018 года, показывает, насколько огромен океан", - продолжает он.

По мнению Маккейба, установившаяся в последнее время плохая погода привела к тому, что в море выходило гораздо меньше кораблей, поэтому никто и не заметил приближающегося к берегам "призрака".

Как сообщает управа графства Корк, специалисты не нашли видимых признаков загрязнения окружающей среды в том районе, куда прибило судно.

В ближайшее время местные власти примут решение о том, что делать с судном, однако Маккейб полагает, что его утилизация может быть очень дорогой.

Вокруг "сухогруза-призрака" все еще сохраняется немало загадок. До сих пор не понятно, кто его владелец и какой груз находился на борту в тот момент, когда его покинула команда. Ответы на эти вопросы, видимо, появятся только после того, как будет принято решение о дальнейшей судьбе "Альты".