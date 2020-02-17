Создатель саундтрека к "Бригаде" погиб в Австралии: инцидент попал на видео

На записи видно, как волна накрывает и уносит с берега 47-летнего Иванова и его супругу, 45-летнюю Юлию.

В Австралии погиб один из создателей саундтрека к российскому сериалу «Бригада» Андрей Иванов. Читайте такжеВ Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева Ролик опубликовал Daily Mail. На записи видно, как волна накрывает и уносит с берега 47-летнего Иванова и его супругу, 45-летнюю Юлию. Жена музыканта смогла вернуться на берег. Тело Иванова спасатели обнаружили спустя полчаса. Инцидент произошел на севере пляжа Бонди, который считается одной из самых популярных туристических точек Австралии.

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