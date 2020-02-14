Washington Post: Украина может показать Ватикану, как решить проблему целибата

Украинские греко-католические священники могут быть примером, как можно иметь семью и при этом быть верным церкви.

Через полтора года развития все более глубоких отношений, после встреч на кофе и совместных уроков французского языка Олег Киндий стал на колено перед своей девушкой в тихой часовне, протянув ей кольцо. Она сказала «да». Но предложение брака было лишь первым вопросом.

Потому что вскоре после того признания Киндий снова должен был провести серьезный разговор с невестой. На этот раз он сказал ей, что собирается стать священником Украинской греко-католической церкви. Если он пойдет этим путем и закончит семинарию, то сможет видеться с ней только на выходных. Это была первая жертва, которую им нужно было принести вместе. Было ли это нормально?

«Я хотел быть честным с ней», - сказал Washington Post украинец, которому сейчас 41 год. Согласие любимой позволило ему начать жизнь, которая считается невозможной для большей части католического мира. Он стал женатым священником, который не придерживается целибата и делит свое время между семьей и обязанностями в церкви.

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Католические лидеры долгое время сопротивляются идее женатых клериков в основной латинской церкви, считая целибат основополагающим элементом верных священников. А на этой неделе Папа Франциск отказался принимать рукоположение женатых мужчин в Амазонскому регионе. Но в некоторых частях Восточной Европы и Ближнего Востока существуют относительно небольшие ветви католицизма, которые лояльны к Папе и для которых женатые священники – это нормально. Их жизни представляют альтернативную версию католицизма.

Согласно с ней, типичный священник похож на украинца Киндия. Он иногда вынужден изменять свой график, смотрит фильмы и играет в шахматы со своими детьми, когда приходит домой довольно рано. Его семья собирается с другими семьями в кафе после церковной службы. Он приглашает кого-то из своих прихожан быть крестными родителями для его детей. Иногда Киндий берет 10-летнего сына с собой, когда навещает больных. Если они просят о благословении, мальчик помогает отцу. За пределами ежедневной логистики между ролями священнослужителя и отца, женатые священники чувствуют, что широкие страхи католиков безосновательны. Они говорят, что чтут традицию целибата, однако чувствуют, что наличие семьи может помочь им интегрироваться в общество и лучше понять проблемы членов своей паствы.

«На самом деле священники и миряне на одном уровне», - говорит Киндий. Он живет во Львове и служит в большой пастве, восемь из девяти священников которой женаты.

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«Женатые священники не над народом. Моя жена дружит с членами паствы. Мои дети растут вместе с детьми членов паствы», - пояснил украинский священник.

На первый взгляд правила УГКЦ противоречат католицизму латинского обряда. Но они демонстрируют, как католические лидеры на самом деле были готовы делать исключения из правила о безбрачии. Церкви восточного обряда составляют лишь 2% от общего количества католиков. Ватикан сделал исключение для уже женатых англиканских священнослужителей, которые обратились к католицизму. В 2014 году Папа Франциск тихо сделал сам исключение для четырех женатых католиков восточного обряда, которых рукоположили за пределами их традиционной территории, в частности в США. Но понтифик не хочет делать исключения, которые бы впустили в основное течение католицизма женатых священников.

Американские епископы латинского обряда предложили проводить рукоположение женатых мужчин в Амазонском регионе как способ решения острой нехватки священников. Ведь отдаленные районы проводят иногда годы без служб. Традиционалисты сразу же выступили против, утверждая, что это создаст прецедент, который может вызвать революцию в церкви. Один из критиков такого решения кардинал Роберт Сара сказал, что женатый священник «не в состоянии быть полностью и абсолютно преданным Богу и церкви».

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Эксперты, которые исследовали проблему, также указывают на ее вполне практическое измерение. Женатый священник будет обходиться церкви дороже, ввиду потребности в жилой площади и медицинских услугах. Из-за семей им будет трудно переходить от одной паствы в другую в ходе карьеры. К тому же разрешение жениться не обязательно сделает жизнь священника привлекательным для молодых людей. Архиепископ Святослав Шевчук, который возглавляет УГКЦ, сказал в прошлом году, что его конфессия тоже столкнулась с сокращением тех, кто хотел бы связать свою жизнь с церковью.

В Украине мужчинам разрешено жениться до рукоположения, но не после него. Киндий не первый католический священник в своей семье. Его прадед тоже им был. За это власти СССР сослали его в Сибирь. Когда Украина стала независимой в 1991 году, церкви вышли из подполья. А Киндий, который вырос в светской среде, заинтересовался ими.

«Моим вопросом было: почему мы страдаем? Как из этого положения выйти? В 1990-х у нас не хватало денег на еду. Были экономические трудности. Те ответы, которые я слышал в церкви, действительно задели меня», - вспомнил украинец.

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Киндий никогда не был вынужден выбирать между браком и судьбой священника. Но в начале 2000-х годов он учился в Католическом университете Америки в Вашингтоне в окружении будущих священников, связанных обязанностью соблюдать целибат.

«Я уважаю католическое требование безбрачия. Они жили вместе, шутили вместе. Мне нравилось проводить с ними время. Но я понимал, что после семинарии они вернутся домой, где будут совершенно одиноки. И вот это вызов», - сказал Киндий.