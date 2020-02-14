Politico: Большинство американцев не одобряют работу сына Байдена в Украине

Независимые избиратели больше демократов склонны считать, что работа бывшего вице-президента США на украинскую компанию была неуместной.

Большинство избирателей в США убеждены, что сыну Джо Байдена не стоило работать на газовую компанию в Украине как раз тогда, когда его отец занимался американской внешней политикой в отношении этой страны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые провели издание Politico и компания Morning Consult. История о связи Байдена с Украиной привела к началу процедуры импичмента президента Дональда Трампа за его попытки заставить украинское правительство начать расследование против бывшего вице-президента Америки. На прошлой неделе Сенат оправдал действующего лидера США. И опрос показал, что американские избиратели поделились пополам в своем отношении к этому решению верхней палаты Конгресса.

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В то же время, 52% избирателей убеждены, что Хантер Байден не должен был работать в украинской компании Burisma. А 18% ответили, что не видят в этом ничего неуместного. 57% считают, что это скандальный эпизод, а 19% - наоборот. Вместе с тем, 40% опрошенных сказали, что история о Байдене и Украине не повлияет на их решение на выборах. 31% ответили, что эпизод делает их поддержку демократа менее вероятной. А еще 8% признались, что украинская история, вероятно, повлияет на их выбор.

Politico пишет, что до сих пор не было никаких доказательств нарушения закона со стороны Хантера Байдена или его отца. Сын бывшего вице-президента занял должность в украинской компании Burisdma в 2014 году. В показаниях во время слушания дела об импичменте Трампа чиновники американского правительства говорили, до Джо Байден действовал скоординировано с международным сообществом, когда добивался отставки коррумпированного генпрокурора Украины, который когда-то вел расследование против Burisma. Однако, чиновники также говорили, что тривожились из-за возможного конфликта интересов. Ведь Хантер Байден работал на украинскую компанию как раз тогда, когда его отец руководил американской внешней политикой в отношении Украины.

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Опрос показал, что 54% американцев видят в ситуаций определенный конфликт интересов. Только 16% сказали, что его нет. Однако, между избирателями нет согласия, насколько серьезным был этот конфликт интересов. 35% американцев считают, что эпизод достоин расследования, а 19% - что все не настолько серьезно.

В основном расследование против Байдена поддерживают республиканцы – 63%. Лишь 11% демократов соглашаются с их точкой зрения. В настоящее время, 32% независимых тоже хотят расследования.