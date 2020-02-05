Импичмент Трампа: сенатор-республиканец заявил, что проголосует за одну из статей

Впервые в американской политической истории сенатор поддержит обвинения против президента из своей же партии.

Сенатор Республиканской партии от штата Юта Мит Ромни заявил, что проголосует за одну из статей импичмента президента США Дональда Трампа — злоупотребление властью. Впервые в американской политической истории сенатор поддержит обвинения против президента со своей же партии.

Об этом Ромни заявил во время пресс-коференции в среду, 5 февраля, накануне голосования по импичменту, передает Громадське со ссылкой на ABC News.

«Сложный вопрос, на который конституция обязывает сенаторов дать ответ, заключается в том, что совершил ли президент настолько крайнее и вопиющее действие, чтобы оно соответствовало определению особо тяжкого преступления или проступка. И ответ — да», — сказал сенатор журналистам.

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В то же время Мит Ромни заявил, что не поддержит вторую статью импичмента Дональда Трампа — препятствование работе Конгресса.

«Своим голосом я скажу детям и внукам, что я выполнил свой долг. То, что сделал президент, было неправильно. Вопиюще неправильно», — заявил сенатор.

Следует отметить, что это впервые в американской политической истории сенатор поддержит обвинения против президента со своей же партии.

Напомним, сегодня, 5 февраля, в 16:00 по тихоокеанскому времени (23:00 по Киеву) Сенат будет голосовать за статьи импичмента Трампа. У Демократической партии нет достаточно голосов (66) в Сенате, чтобы поддержали хотя бы одно из двух обвинений против президента США.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2019 года в США началось расследование касательно возможности импичмента Трампа, после того, как сотрудник спецслужб написал жалобу о давлении, которое президент США, по его данным, оказывал на президента Украины Владимира Зеленского с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдену.

19 декабря Палата представителей объявила импичмент Трампу по двум представленным демократами статьям обвинения: в злоупотреблении властью и в препятствовании работе Конгресса.

Обвинения строятся на факте замораживания военной помощи Украине летом 2019 года и на показаниях о том, что президент требовал от Киева вести расследование деятельности сына Байдена в Украине.

Обвинение в препятствовании деятельности Конгресса связано с тем, что Белый дом запретил давать показания чиновникам и предоставлять документы, связанные с расследованием.

Республиканцы и сам Трамп утверждают, что президент не нарушил никаких законов.