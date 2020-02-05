Импичмент Трампа: сенатор-республиканец заявил, что проголосует за одну из статей
Сенатор Республиканской партии от штата Юта Мит Ромни заявил, что проголосует за одну из статей импичмента президента США Дональда Трампа — злоупотребление властью. Впервые в американской политической истории сенатор поддержит обвинения против президента со своей же партии.
Об этом Ромни заявил во время пресс-коференции в среду, 5 февраля, накануне голосования по импичменту, передает Громадське со ссылкой на ABC News.
«Сложный вопрос, на который конституция обязывает сенаторов дать ответ, заключается в том, что совершил ли президент настолько крайнее и вопиющее действие, чтобы оно соответствовало определению особо тяжкого преступления или проступка. И ответ — да», — сказал сенатор журналистам.
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В то же время Мит Ромни заявил, что не поддержит вторую статью импичмента Дональда Трампа — препятствование работе Конгресса.
«Своим голосом я скажу детям и внукам, что я выполнил свой долг. То, что сделал президент, было неправильно. Вопиюще неправильно», — заявил сенатор.
Следует отметить, что это впервые в американской политической истории сенатор поддержит обвинения против президента со своей же партии.
Напомним, сегодня, 5 февраля, в 16:00 по тихоокеанскому времени (23:00 по Киеву) Сенат будет голосовать за статьи импичмента Трампа. У Демократической партии нет достаточно голосов (66) в Сенате, чтобы поддержали хотя бы одно из двух обвинений против президента США.
Как сообщал УНИАН, в сентябре 2019 года в США началось расследование касательно возможности импичмента Трампа, после того, как сотрудник спецслужб написал жалобу о давлении, которое президент США, по его данным, оказывал на президента Украины Владимира Зеленского с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдену.
19 декабря Палата представителей объявила импичмент Трампу по двум представленным демократами статьям обвинения: в злоупотреблении властью и в препятствовании работе Конгресса.
Обвинения строятся на факте замораживания военной помощи Украине летом 2019 года и на показаниях о том, что президент требовал от Киева вести расследование деятельности сына Байдена в Украине.
Обвинение в препятствовании деятельности Конгресса связано с тем, что Белый дом запретил давать показания чиновникам и предоставлять документы, связанные с расследованием.
Республиканцы и сам Трамп утверждают, что президент не нарушил никаких законов.