Советница Трампа возвращается в Белый дом под выборы

Хикс занимала должность директора по коммуникациям Белого дома, пока в 2018 не ушла в отставку, когда ее назначили руководителем по коммуникациям на протрамповском телеканале Fox.

Ближайшая помощница Дональда Трампа, директор по коммуникациям Хоуп Хикс в следующем месяце возвращается в Белый дом после двухлетнего перерыва, чтобы тесно сотрудничать с ключевыми советниками.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте такжеСлед ФСБ: в Германии задержали бизнесмена за нарушение санкций ЕС против России

Ранее Хикс была прес-секретарем Трампа, тесно сотрудничала, в частности, с зятем и советником президента Джаредом Кушнером.

Пока в администрации не уточняют, над какими вопросами конкретно Хикс будет работать.

Агентство отмечает, что женщина возвращается как раз в разгар президентской кампании Дональда Трампа.

Хикс занимала должность директора по коммуникациям Белого дома, пока в 2018 году не ушла в отставку, когда ее назначили руководителем по коммуникациям на протрамповском телеканале Fox.