Советница Трампа возвращается в Белый дом под выборы
Ближайшая помощница Дональда Трампа, директор по коммуникациям Хоуп Хикс в следующем месяце возвращается в Белый дом после двухлетнего перерыва, чтобы тесно сотрудничать с ключевыми советниками.
Об этом сообщает Reuters.
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Ранее Хикс была прес-секретарем Трампа, тесно сотрудничала, в частности, с зятем и советником президента Джаредом Кушнером.
Пока в администрации не уточняют, над какими вопросами конкретно Хикс будет работать.
Агентство отмечает, что женщина возвращается как раз в разгар президентской кампании Дональда Трампа.
Хикс занимала должность директора по коммуникациям Белого дома, пока в 2018 году не ушла в отставку, когда ее назначили руководителем по коммуникациям на протрамповском телеканале Fox.