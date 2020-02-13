След ФСБ: в Германии задержали бизнесмена за нарушение санкций ЕС против России

С января 2016 года по январь 2018-го были выполнены до 7 поставок на более 8 миллионов евро.

Федеральная прокуратура Германии арестовала руководителя компании в Аугсбурге, которого подозревают в нарушении санкционного режима в отношении России.

Об этом сообщает DW.

Мужчину задержали 11 февраля, на следующий день выдали ордер на его арест. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

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Также были проведены обыски в его квартире и 12 помещениях, которые принадлежат компаниям и лицам, не фигурирующим в деле, в Баварии, Берлине и Саксонии.

Отмечается, что бизнесмен поставлял оборудование российским военным, несмотря на запрет ЕС. Его обвиняют в нарушении закона о внешнеполитической деятельности.

Чтобы скрыть продажу оборудования России, подозреваемый постоянно менял подставных получателей. Кроме того, он обманным путем получил экспортную лицензию, указав ложную информацию об использовании станков.

Таким образом, с января 2016 года по январь 2018-го были выполнены до 7 поставок на более 8 миллионов евро.

В прокуратуре отмечают, что все проданное оборудование «объективно подходит для использования в военной сфере» и попадает под санкции ЕС против России. Ведомство предполагает, что в экспорт были вовлечены российские спецслужбы.

Как сообщал УНИАН, США ввели санкции против трех организаций из России по закону о нераспространении оружия массового уничтожения.