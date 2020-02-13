США ввели масштабные санкции против России

Под них попали КБП имени Шипунова в Туле, "НПО машиностроения".

США ввели санкции против трех организаций из России по закону о нераспространении оружия массового уничтожения.

Об этом говорится в Федеральном реестре США, пишет РБК-Украина.

Под них попали КБП имени Шипунова в Туле, "НПО машиностроения" и ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие".

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что наличие гиперзвукового оружия у Российской Федерации сделало бессмысленными расходы других стран на военное сдерживание РФ.

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Ранее сообщалось, что США продолжат вводить санкции против России до возвращения Крыма Украине.

До этого Минфин США расширил санкции против России. В частности, под санкции попали организаторы незаконных выборов в оккупированном Крыму.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты Америки готовят новые санкции против "Северного потока-2", на тот случай, если Россия все-таки попытается достроить газопровод.

Ранее издание Bloomberg писало, что США опасаются вводить антироссийские санкции. Речь идет о санкциях против "Роснефти" за работу в Венесуэле, но США опасаются, что такой шаг спровоцирует хаос на мировом рынке