Глава МИД Венгрии обвинил страны Западной Европы в "лицемерии" по отношению к РФ

По словам Сийярто, экономические связи с РФ держатся в секрете.

Глава венгерской дипломатии Петер Сийярто в очередной раз обвинил страны Западной Европы в "лицемерной политике" в отношении России.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на венгерские СМИ, Сийярто отметил, что Венгрия "завидует тесным отношениям, которые установили западноевропейские страны с Россией".

По его словам, Австрия имеет более тесные экономические связи с Россией, чем Венгрия. "Тайно, конечно. Что-то критическое говорят периодически, но крупные сделки заключают в секрете", - подчеркнул Сийярто.

Читайте такжеБольшинство жителей Венгрии имеют территориальные претензии к странам-соседям - опрос

"Если страны Западной Европы и США не хотят, чтобы Китай лидировал экономически, тогда они не должны продавать свой бизнес", - добавил министр. Сейчас в Венгрии есть 16 крупных китайских инвестиций, 12 из которых были сделаны бывшими американскими и западноевропейскими компаниями, купленными китайцами, сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее Сийярто заявил, что в последнее время Киев путем использования спецслужб усилил давление на украинцев венгерского происхождения.