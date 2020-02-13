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Глава МИД Венгрии обвинил страны Западной Европы в "лицемерии" по отношению к РФ

16:36, 13 февраля 2020
Мир
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Петер Сийярто / REUTERS

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на венгерские СМИ, Сийярто отметил, что Венгрия "завидует тесным отношениям, которые установили западноевропейские страны с Россией".

По его словам, Австрия имеет более тесные экономические связи с Россией, чем Венгрия. "Тайно, конечно. Что-то критическое говорят периодически, но крупные сделки заключают в секрете", - подчеркнул Сийярто.

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"Если страны Западной Европы и США не хотят, чтобы Китай лидировал экономически, тогда они не должны продавать свой бизнес", - добавил министр. Сейчас в Венгрии есть 16 крупных китайских инвестиций, 12 из которых были сделаны бывшими американскими и западноевропейскими компаниями, купленными китайцами, сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее Сийярто заявил, что в последнее время Киев путем использования спецслужб усилил давление на украинцев венгерского происхождения.

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