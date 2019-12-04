В Будапеште заявили, что спецслужбы Украины "давят" на венгерскую общину

Венгерский министр отметил, что "права венгров в Закарпатье были жестоко нарушены при предыдущем президенте".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в последнее время Киев путем использования спецслужб усилил давление на украинцев венгерского происхождения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hirado.

Министр отметил, что "права венгров в Закарпатье были жестоко нарушены при предыдущем президенте, а в последнее время давление на них усилилось благодаря использованию украинских спецслужб".

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Сийярто сказал, что в интересах Венгрии, чтобы Украина была стабильной, демократической и безопасной страной.

"Чем сильнее и стабильнее Украина, тем лучшим может быть положение закарпатских венгров", - добавил он.

Сийярто отметил, что украинской стороне уже несколько раз объясняли, что Венгрия будет иметь возможность отменить свое вето на сближение между НАТО и Украиной, когда закарпатским венграм вернут именно те права, которые они имели до вступления в Украине в силу законов об образовании и языке.

Как сообщал УНИАН, спикер Госдумы Вячеслав Володин утверждал, что к ним обратилось национальное собрание Венгрии с предложением совместно защищать права национальных меньшинств в Украине.

В то же время в Будапеште заявили, что венгерский парламент не предлагал России вместе защищать нацменьшинства в Украине.