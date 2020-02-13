Камбоджа приняла круизный лайнер, которому из-за коронавируса отказали пять стран

Лайнер провел в море две недели, поскольку его отказались впустить в свои порты Япония, Гуам, Филиппины, Таиланд и Тайвань.

Круизный лайнер Westerdam, который ранее отказались принять пять стран, прибыл в Камбоджу.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте такжеКоронавирус на лайнере Diamond Princess: Япония собирается эвакуировать больных и пожилыхПассажиры и члены экипажа пока не высадились на берег: власти Камбоджи проверяют их на коронавирус. Если на борту Westerdam не найдут зараженных, пассажиры начнут покидать лайнер 14 февраля.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус похвалил власти Камбоджи за прием Westerdam: «Это пример международной солидарности, к которой мы постоянно призываем».

На борту Westerdam находятся 1455 пассажиров и 802 члена экипажа. Лайнер провел в море две недели, поскольку его отказались впустить в свои порты Япония, Гуам, Филиппины, Таиланд и Тайвань. Лайнер не пускали из опасений, что его пассажиры или члены экипажа могут быть заражены коронавирусом. Оператор лайнера утверждал, что люди на борту регулярно проверялись во время путешествия, и ни у кого из них не был обнаружен вирус.

Ранее УНИАН сообщал, что в Японии с 5 февраля на двухнедельном карантине стоит круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого находятся около 3500 человек.