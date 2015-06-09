Хакеры взломали сайт армии США

Об этом сообщает Reuters.

«ВС приняли превентивные меры для сохранения данных, отключив сайт», сообщил генерал-майор армии Малкольм Фрост.

Взломав сайт, хакеры разместили на нем несколько сообщений. Одно из них сообщало, что «ваши командиры признают, что готовят людей для отправки на смерть в бою».

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