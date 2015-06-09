Хакеры взломали сайт армии США
03:10, 09 июня 2015Мир
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Вооруженные силы США 8 июня вынуждена была временно отключить веб-сайт после того, как группа хакеров, именуемая «Сирийская электронная армия», взломала его.
Хакеры взломали сайт армии США / boingboing.net
Об этом сообщает Reuters.
«ВС приняли превентивные меры для сохранения данных, отключив сайт», сообщил генерал-майор армии Малкольм Фрост.
Взломав сайт, хакеры разместили на нем несколько сообщений. Одно из них сообщало, что «ваши командиры признают, что готовят людей для отправки на смерть в бою».
Читайте такжеХакеры взломали один из главных сайтов кремлевских пропагандистовРанее УНИАН сообщал, что хакеры похитили персональные данные около 4 миллионов служащих правительственных структур США.
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