Хакеры похитили персональные данные около 4 миллионов служащих правительственных структур США

Как сообщило министерство национальной безопасности США, предполагается, что это случилось в начале мая в результате несанкционированного проникновения неизвестных лиц в информационные компьютерные системы, пишет ТАСС.

"ФБР ведет расследование и намерено установить, как и почему это произошло", - заявило МНБ. По его словам, служебные сведения, которые оказались раскрыты, хранились, в частности, в федеральном управлении, отвечающем за подбор сотрудников центральных министерств и ведомств и предоставление им доступа к секретной информации.

Читайте такжеХакеры взломали сайт авикомпании Lufthansa и получили доступ к страницам клиентовАмериканские официальные лица отметили, что утечка информации может затронуть до 4 млн человек во всех правительственных структурах. Откуда могло произойти кибернападение хакеров на федеральные базы данных в США, МНБ не уточнило, однако в американских СМИ тут же появились сообщения со ссылкой на неназванных представителей властей, что компьютерная атака была инициирована в Китае.

Как сообщал УНИАН ранее, Федеральная налоговая служба США считает, что к хищению налоговых деклараций более 100 тысяч американских гражданах причастны российские хакеры.