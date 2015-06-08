Россияне назвали наиболее враждебные к РФ страны, лидеры списка - США и Украина
14:53, 08 июня 2015Мир
3647 0
Граждане Российской Федерации считают, что наиболее враждебно настроенными к их стране государствами являются США, Украина, Литва, Латвия и Польша.
В РФ считают наиболее враждебными к ней США и Украину / tsn.ua
Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-центра.
Согласно его результатам, 73% россиян назвали враждебно настроенными США, Украину – 37%, Литву и Латвию – по 25%, Польшу – 22%. Далее разместились Великобритания (21%), Эстония и Германия (по 19%).
Читайте такжеРоссияне все меньше выезжают за рубеж: количество поездок в этом году упало почти вполовину
При этом как близкое государство и союзника нашу страну воспринимает лишь 1% россиян.
В целом негативное отношение к Америке преобладает в 73% россиян. К Украине и Европе россияне относятся одинаково негативно – по 59%.
Отмечается, что опрос был проведен 22-25 мая среди 1,6 тысячи человек в 134 населенных пунктах России.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter