Россияне назвали наиболее враждебные к РФ страны, лидеры списка - США и Украина

Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-центра.

Согласно его результатам, 73% россиян назвали враждебно настроенными США, Украину – 37%, Литву и Латвию – по 25%, Польшу – 22%. Далее разместились Великобритания (21%), Эстония и Германия (по 19%).

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При этом как близкое государство и союзника нашу страну воспринимает лишь 1% россиян.

В целом негативное отношение к Америке преобладает в 73% россиян. К Украине и Европе россияне относятся одинаково негативно – по 59%.

Отмечается, что опрос был проведен 22-25 мая среди 1,6 тысячи человек в 134 населенных пунктах России.