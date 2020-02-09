В России "сел на брюхо" пассажирский авиалайнер (фото, видео)

Причиной инцидента стали проблемы самолета с шасси.

В аэропорту российского города Усинск совершил жесткую посадку авиалайнер компании "ЮТэйр". Самолет ударился хвостовой частью о взлетно посадочную полосу.

Читайте такжеВ Мадриде совершил аварийную посадку лайнер с поломанными шасси и двигателем (фото, видео)

Как сообщает российский «Интерфакс», на борту находились 94 человека, никто из них не пострадал. В Росавиации сообщили, что причиной инцидента стали проблемы самолета с шасси. Лайнер выполнял рейс по маршруту Москва-Усинск.

Пассажиров высадили с помощью надувных трапов. Аэропорт временно закрыт, ведутся работы по ликвидации последствий инцидента.

В сети появились видео, сделанные пассажирами во время и после жесткой посадки борта.

Ранее в Украине разоблачили схему некачественного обслуживания пассажирских самолетов.