Саакашвили: Грузия закупила боевого оружия на миллиарды долларов

Президент и верховный главнокомандующий вооруженными силами Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Грузия закупила оружия на миллиарды долларов и пообещал военным до победы бороться за свободу и единство страны.

"За последние годы мы приобрели боевое оружие на несколько миллиардов долларов. Но даже самое современное оружие ничто без вашего профессионализма и патриотизма", - заявил президент, посещая во вторник горно-стрелковую военную базу в Сачхере (восточная Грузия).

"Ваша и моя жизнь посвящены будущему единству страны, и мы не успокоимся пока Грузия не станет единой", - сказал Саакашвили, обращаясь с речью к военным.

Он наградил выпускников спецкурса грамотами. По словам главы государства, для участия в программе были отобраны около 200 человек, но пройти сложнейший курс подготовки сумели не все. Руководили спецкурсом лучшие военные инструкторы Израиля, которые "по завершении учений превратили его выпускников в элитное подразделение", цитирует президента Новости-Грузия.