Европейские моряки спасли в море 2 тысяч мигрантов из Африки

Об этом сообщает ВВС Украина со ссылкой на данные штаба международной спасательной операции, базирующейся на Мальте.

Отмечается, что количество спасенных не является рекордом, ведь за двое суток 2 и 3 мая европейские моряки спасли в море около 3,7 тыс. нелегальных мигрантов.

Как сообщал УНИАН, по данным ООН по состоянию на май этого года уже 60 тысяч мигрантов пытались переплыть Средиземное море из африканских стран в Европу. С начала года более 1,8 тыс. человек погибли, что в 20 раз больше, чем за аналогичный период 2014 года.

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Беженцы из Северной Африки и стран Ближнего Востока пытаются добраться до Европы через Средиземное море с помощью контрабандистов, которые организуют нелегальные перевозки людей. В ходе таких «трансферов» значительная часть мигрантов погибает, не достигнув берега.

Проблема гибели беженцев, которые тонут при попытках мигрировать, в последнее время особенно обострилась после того, как в апреле в 200 километрах к югу от итальянского острова Лампедуза в Средиземном море перевернулось судно с мигрантами, погибли несколько сотен человек.

Евросоюз на встрече глав МИД и Минобороны в мае начал операцию по борьбе с нелегальной перевозкой мигрантов в средиземном море под кодовым названием EUNAVFOR Med, предусматривающий, в частности, поиск, захват и разрушение кораблей перевозчиков мигрантов.