В Казахстане произошла массовая драка: 8 погибших, 40 травмированных (видео)
В нескольких селах Казахстана произошли массовые драки с участием не менее 300 человек. В результате столкновений погибло 8 человек и 40 пострадали.
Об этом пишет nur.kz со ссылкой на данные МВД Казахстана.
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По предварительной информации, массовый конфликт вспыхнул вечером 7 февраля, в котором приняли участие 70 человек. Очевидцы снимали драку на видео и призвали граждан прийти.
После того, как видео оказалось в сети, к конфликту подключилось еще 300 жителей из соседних сел.
Мужчины бросали друг в друга камни, применяли металлические предметы и стреляли из огнестрельного оружия.
По периметру охваченных конфликтом сел, а также на въезде были расставлены блокпосты. По словам министра МВД, в результате столкновений погибло 8 человек и еще 40 пострадали.
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