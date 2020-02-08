Трамп уволил с должности еще одного ключевого свидетеля в деле об импичменте

Сондленда уволили через несколько часов после увольнения другого свидетеля в деле об импичменте Трампа.

Американский президент Дональд Трамп уволил с должности посла США в ЕС Гордона Сондленда, который свидетельствовал против Трампа по делу о его импичменте.

Об этом пишет The Washington Post.

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«Мне сегодня сообщили, что президент намерен немедленно отозвать меня в качестве посла США в Европейском Союзе», – сказал он через несколько часов после отставки другого ключевого свидетеля по этому делу полковника Виндмана.

«Я благодарен президенту Трампу за предоставленную мне возможность служить, секретарю Помпео за его постоянную поддержку, преданным специалистам миссии США в ЕС», – добавил он.

Напомним, ранее из Белого дома уволили советника по национальной безопасности подполковника Александра Виндмана

Сондленд и Виндман были ключевыми свидетелями на слушаниях дела об импичменте американского президента. Сондленд, в частности, указал, что давил на высокопоставленных должностных лиц Украины из-за Трампа и что все «были в курсе». А полковник Виндман, который был рядом с Трампом, когда тот звонил 25 мая 2019 года Зеленскому, отметил, что «неприемлемо» принуждать чужую страну к расследованию против политического оппонента.