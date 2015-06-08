Партия Эрдогана впервые за 13 лет лишилась парламентского большинства в меджлисе

Неудачно выступившая на выборах в Турции Партия справедливости и развития президента Эрдогана столкнется с серьезными трудностями при формировании нового правительства.

Она впервые за 13 лет лишилась парламентского большинства в меджлисе. Ей удалось набрать только 41%, что представляет собой значительное сокращение поданных за нее голосов. На выборах 2011 года за партию было подано почти половина голосов, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

В Турции действует система пропорционального представительства, что означает, что Партии свободы и справедливости предстоит либо сформировать правительство меньшинства, либо вступить в коалицию с другими партиями.

Курдская партия НДП впервые преодолела 10-процентный рубеж и теперь будет представлена в меджлисе.

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Ее лидер Селахаттин Демирташ ранее исключил возможность вступления в коалицию с партией Эрдогана, заявив, что результаты выборов положили конец планам превращения Турции в президентскую республику.

"Разговорам об усилении роли президента и диктатуре положен конец", - заявил Демирташ на пресс-конференции в Стамбуле.

Эти результаты являются серьезным ударом для президента Эрдогана, который собирался расширить свои полномочия, внеся поправки в конституцию, для чего ему нужно было большинство мест в меджлисе.

Президент Эрдоган, который впервые занял пост премьер-министра в 2003 году, намеревался заручиться большинством мест в две трети, необходимых для изменения конституции и превращения Турции в президентскую республику.

Премьер-министр Ахмет Давутоглу признал результаты голосования. "Решение народа - самое правильное", - заявил он, готовясь к отбытию из своего родного города Конья в столицу Анкару.

НДП исключила возможность коалиции с Партией справедливости и развития. Лидер этой курдской партии заявил, что выборы поставили точку в дискуссии о президентской форме правления и "диктатура подошла к концу в результате этих выборов".

Если бы Партии Эрдогана удалось увеличить число своих депутатов до 330, то в Турции смогли бы назначить референдум по изменению статуса президента. Если бы она получила 367 мест, то по действующим законам, могла бы простым голосованием в парламенте принять изменения в конституцию, не спрашивая мнения народа.

По словам корреспондента Би-би-си в Стамбуле Марка Лоуэна, выборы в Турции принесли сразу два сюрприза. Мало кто ожидал столь неудачного выступления правящей партии.

С другой стороны, курдская партия НДП поставила всё на карту и объединила под своим крылом различные группировки. Теперь курдское меньшинство будет иметь свое представительство в меджлисе.

Эта партия выступала не только под лозунгами защиты прав курдов - она привлекла к себе многих левых, заявляя о своей поддержке принципов равенства сексуальных меньшинств.

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Выборы стали крупным политическим поражением для президента, который стремился подчинить себе страну и привел к поляризации ее политической жизни.

Последствия выборов важны не только для Турции, считает Лоуэн. Будучи участником НАТО, страна, в которой объединились ислам и демократия, играет важную роль на неспокойном Ближнем Востоке, отмечает корреспондент Би-би-си.