В Турции начались парламентские выборы

Турция впервые с начала президентства Реджепа Тайипа Эрдогана выбирает парламент. Избирательные участки, которые начали работу утром в воскресенье, 7 июня, закроется в 17.00 по местному времени, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на информационное агентство AFP.

Право голоса в стране имеют около 54 миллионов граждан, которые избирают своих представителей в Большое национальное собрание в Анкаре. Первые итоги голосования ожидаются уже в воскресный вечер.

Читайте такжеТурция продолжит переговоры о вступлении в ЕС

Согласно опросам, лидирующей силой в стране остается исламско-консервативная партия AKP правящего президента Эрдогана. Впрочем, по прогнозам экспертов, упомянутая партия понесет определенные потери голосов избирателей, информирует агентство dpa.

Внимание приковано к оппозиционной курдской Демократической партии народов (HDP). Если эта политическая сила преодолеет 10-процентный барьер и добытое места в парламенте, правящая AKP не получит желаемых 60 процентов из 330 мест в Большом национальном собрании. Именно такое количество мандатов нужно для проведения конституционной реформы, которая должна предоставить больше полномочий президенту страны.