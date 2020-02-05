Коронавирус превратил Ухань в город-призрак: опубликованы видео, снятые дронами

Улицы карантинного города остаются пустыми.

Китайский город Ухань, который стал центром распространения нового смертельного коронавируса, полностью закрыли на карантин, власти строят дополнительные больницы, а напуганные жители лишний раз не решаются выходить из дома.

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Мировые СМИ опубликовали сразу несколько видео с дронов, на которых показаны пустые улицы некогда оживленного города. В частности, The New York Times показывает безлюдные улицы мегаполиса. В провинции Хубэй, где расположен город Ухань фиксируется пик смертности от коронавируса. Болезнь здесь унесла жизни уже 479 человек.

В свою очередь, CNN в сюжете сравнил, как жил город до эпидемии коронавируса и после ее начала. Журналисты показали как оживленные улицы, заполненые людьми и автомобилями вдруг превратились в пустые, а город-миллионник извне стал выглядеть, как город-призрак.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 5 февраля коронавирусом из Китая заболели уже почти 25 тыс. человек во всем мире.