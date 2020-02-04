Лукашенко анонсировал встречу с Путиным 7 февраля: "момент истины настал"
16:20, 04 февраля 2020Мир
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По словам Лукашенко, Беларусь хочет теплых, самых добрых и самых дружественных отношений с "братским народом".
Александр Лукашенко и Владимир Путин / фото REUTERS
Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 февраля планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
Читайте такжеЛукашенко об "исчезновении" директором всех сахарных заводов: "такого еще не было"Об этом он заявил на брифинге, сообщает БЕЛТА.
Лукашенко отметил, что Беларусь хочет теплых, самых добрых и самых дружественных отношений с «братским народом».
«Скорее всего, 7 февраля мы встретимся с президентом Путиным. Я так понимаю, и об этом ему буду говорить открыто, – некий момент истины настал. Мы с ним создали эти добрые отношения», – сказал он.
Ранее УНИАН сообщал, как Лукашенко заявил, что Россия «поставила раком» Беларусь.
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