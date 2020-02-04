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Лукашенко анонсировал встречу с Путиным 7 февраля: "момент истины настал"

16:20, 04 февраля 2020
Мир
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Александр Лукашенко и Владимир Путин / фото REUTERS

Читайте такжеЛукашенко об "исчезновении" директором всех сахарных заводов: "такого еще не было"Об этом он заявил на брифинге, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что Беларусь хочет теплых, самых добрых и самых дружественных отношений с «братским народом».

«Скорее всего, 7 февраля мы встретимся с президентом Путиным. Я так понимаю, и об этом ему буду говорить открыто, – некий момент истины настал. Мы с ним создали эти добрые отношения», – сказал он.

Ранее УНИАН сообщал, как Лукашенко заявил, что Россия «поставила раком» Беларусь.

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