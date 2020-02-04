За четыре года более чем вдвое увеличилось число желающих эмигрировать из России – опрос

Среди наиболее привлекательных направлений для переезда фигурируют европейские страны, а популярность США и Канады за последний год выросла.

Почти 20% россиян хотят покинуть страну, за четыре года более чем вдвое увеличилось число желающих эмигрировать.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного российским исследовательским холдингом «Ромир», которыми располагает УНИАН.

«83% россиян заявляют, что не хотели бы покидать Россию. Соответственно, о переезде в другую страну в той или иной степени задумываются 17% россиян. За последние четыре года более чем в два раза увеличилось число желающих эмигрировать», - говорится в сообщении.

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Чаще всего об этом заявляли самые молодые респонденты, среди которых доля потенциальных эмигрантов превышает треть. Среди наиболее привлекательных направлений для переезда по-прежнему фигурируют европейские страны, а популярность США и Канады за последний год выросла.

Холдинг «Ромир» и ранее проводил аналогичные опросы среди россиян. Так, в 2018 и 2015 годах были получены фактически сходные результаты. Тогда 88% и 92% респондентов соответственно заявили, что не хотели бы эмигрировать из России. В этом вопросе уже четвертый год подряд наблюдается отрицательная динамика. А вот доля россиян, желающих переехать в другую страну, наоборот, увеличилась более чем в два раза (с 8% до 17%).

Значительно чаще, чем в среднем по выборке, о желании уехать из России сообщали самые молодые россияне (18-24 лет) – такой вариант ответа указала треть опрошенных (36%) в этой возрастной группе. Пропорционально возрасту респондентов уменьшается доля желающих сменить страну проживания. Так, среди россиян старше 60 лет допускают идею эмиграции уже не более 9%.

Кроме того, выяснилось, что 59% потенциальных эмигрантов (вопрос задавался только тем, кто задумывается о смене места жительства) предпочли бы переехать в одну из европейских стран, причем лидирующие позиции здесь занимают Испания (8%), Германия (8%) и Италия (5%).

В США и Канаду хотели бы переехать 16% респондентов из числа задумывающихся об эмиграции, причем основная часть все же предпочитает США. Доля подобных ответов за год увеличилась с 13% до 16%. О переезде в одну из азиатских стран подумывают 7% респондентов. 11% потенциальных мигрантов назвали привлекательными другие страны, например, Австралию и Бразилию. 7% затруднились с ответом.

В опросе приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающих во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах РФ. Выборка репрезентирует взрослое население России.

«Ромир» – крупнейший российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа и социально-экономических исследованиях.