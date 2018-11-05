The Times: Россияне в Британии считают половину эмигрантов из России шпионами

Из-за напряжения в отношениях между Лондоном и Москвой россияне, которые живут в британских городах, с подозрением относятся друг к другу.

Русские в Великобритании боятся, что половина их соотечественников в стране на самом деле работают информаторами Кремля.

Подозрительность и паранойя среди русских эмигрантов усиливается массовыми высылками российских дипломатов из 26 стран Запада после попытки агентов ГРУ отравить экс-шпиона Сергея Скрипаля, пишет The Times.

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Некоторые российские шпионы в Британии работают по очень «грубым сценариям» и не очень заботятся о том, чтобы заметать за собой следы. Об этом говорится в отчете аналитического центра Henry Jackson Society. Бывший глава MI6 сэр Ричард Дирлов одобрительно оценил отчет, отметив: «Он напоминает нам о том, что активность российской разведки на Западе до сих пор масштабная и назойливая».

Засилье шпионов Кремля в Британии подтвердил изданию и бывший руководитель «Альфа-Групп» Владимир Ашуров. Он рассказал, как в Лондоне встречался с неназванным российским бизнесменом. А когда в следующий раз сам поехал в Москву, то оказалось, что люди из спецслужб России знали о встрече и о темах, которые Ашуров обсуждал на ней с другим предпринимателем.

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В отчете Henry Jackson Society указано, что опрошенные россияне считают информаторами Кремля: действующими или бывшими, - до половины своих соотечественников в Британии. Впрочем, не все информаторы могут сознательно докладывать о всем услышанном и увиденном агентам спецслужб или российским дипломатам. Не исключено, что часть из них просто любят болтать и таким образом не сознательно «доносят» посольству РФ на соотечественников.